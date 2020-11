O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, mostrou-se hoje confiante na sua eleição como Presidente dos Estados Unidos e pediu paciência, recordando que vai demorar até que todos os votos sejam apurados.

"Sentimo-nos bem com o sítio onde estamos. Acreditamos que estamos no caminho para vencer esta eleição", afirmou Biden, 77 anos, falava pouco depois das 00:40 locais (05:40 em Lisboa), junto à sua sede de campanha, em Wilmington, no estado de Delaware, onde cresceu e pelo qual foi eleito senador.

O candidato garantiu ainda que vai vencer na Pensilvânia, considerado um dos estados-chave para determinar a eleição do próximo Presidente norte-americano.

"Vai demorar, mas vamos ganhar a Pensilvânia", disse o candidato democrata, no final de uma curta mensagem aos apoiantes. Biden acredita que o partido vai conseguir ainda ganhar a Casa Branca, mas pede paciência para a contagem dos votos — processo que se pode arrastar por vários dias.

Biden anunciou desde já que a candidata à vice-presidência, Kamala Harris, falará amanhã. Devido à covid-19, o candidato falava num palco num parque de estacionamento, onde se encontravam 200 a 300 viaturas com apoiantes.

Enquanto Biden falava, Donald Trump, o candidato Republicano, fez o primeiro "tweet" da noite eleitoral.

O atual presidente disse que o partido "está EM GRANDE", mas alertou que "eles estão a tentar ROUBAR as Eleições".

"Nunca iremos deixar que o façam. Os votos não podem ser depositados depois do encerramento das urnas!"

Esta mensagem, contudo, foi já sinalizada pela rede social, que alerta que "algum ou todo o conteúdo partilhado neste Tweet é disputado e pode ser enganador sobre como participar numa eleição ou outro processo cívico".

Numa publicação anterior, Trump prometeu fazer uma declaração para breve e acabou com a declaração: "Uma grande vitória!".