Os Washington Nationals conquistaram na quarta-feira a primeira 'World Series' de basebol da sua história, tendo sido convidados para uma celebração da vitória na Casa Branca, com Donald Trump.

No entanto, um dos jogadores, Sean Doolittle, fez saber que não irá ao encontro, por não se identificar com a "retórica de clivagem" do presidente norte-americano, relatou o jornal Washington Post.

"Não concordo com ele sobre várias coisas, em matéria de política, mas a minha decisão é motivada sobretudo pela retórica de clivagem no nosso país e o facto de ele apoiar teorias da conspiração", afirmou o jogador àquele jornal.