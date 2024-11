“A Moreirense SAD anuncia que chegou a acordo com a TVI para a transmissão dos jogos em casa, a contar para a Liga Portuguesa de Futebol, no período de agosto de 2025 a junho de 2028”, lê-se na nota publicada.

O acordo é válido para todos os desafios da I Liga realizados no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, na vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, ou em qualquer outro recinto em que os minhotos sejam anfitriões, mas também para encontros da II Liga, em caso de despromoção da equipa ‘axadrezada’ nesse período, confirmou fonte do emblema minhoto à agência Lusa.

Com os jogos em casa atualmente transmitidos na Sport TV, o Moreirense considera que o acordo com a TVI é “um marco histórico e distintivo”, por permitir o regresso do futebol profissional “aos lares dos portugueses, em canal aberto e de forma gratuita”.

A última temporada em que jogos da I Liga portuguesa de futebol tiveram transmissão televisiva em sinal aberto foi a de 2012/13.