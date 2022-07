“‘The Nine Billion Names of God’, o primeiro single de Jorge Palma em nome próprio, foi editado há 50 anos e, para assinalar esta data simbólica, o músico e compositor propõe-se a mais um desafio musical. Entre setembro e novembro, Jorge Palma vai fazer uma viagem antológica através da sua discografia”, refere o agenciamento do artista, num comunicado hoje divulgado.

O arranque do ciclo de concertos “Antologia” acontece em 25 de setembro, nos jardins do Palácio Baldaya, sendo o foco deste espetáculo o álbum “Só”.

“Dia 07 de outubro, no Teatro Tivoli, Jorge Palma vai revisitar ‘Com Uma Viagem na Palma da Mão’, ‘'Té Já’ e ‘Qualquer Coisa Pá Música’. Dia 26, no mesmo palco, as atenções recaem sobre ‘Acto Contínuo’, ‘Asas e Penas’ e ‘Lado Errado da Noite’”, lê-se no comunicado.

Em novembro, no dia 01 também no Teatro Tivoli, o músico irá interpretar os temas de "Quarto Minguante", "Bairro do Amor" e "Jorge Palma (Proibido Fumar)" e no dia 08, os de "Norte", "Voo Nocturno" e "Com Todo o Respeito".

“Antologia” termina em 19 de novembro, no Capitólio, com uma reunião do grupo Palma’s Gang, que, além de Jorge Palma, integrou, na formação original, também Alex Cortez e Flak, dos Rádio Macau, e Kalu e Zé Pedro, dos Xutos & Pontapés.

Os bilhetes para os concertos do ciclo “Antologia” já estão à venda, com os preços a variarem entre os 18 e os 35 euros. Há ainda um passe geral para os seis concertos, com um custo de 135 euros, que além do acesso a todos os espetáculos inclui ainda um saco e uma t-shirt comemorativa “destes concertos especiais”.