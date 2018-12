"Nós pretendemos abordar a cultura tradicional, no presente, perceber o valor que as mesmas têm para as comunidades atuais, de forma a preservar a sua identidade e perceber o seu valor socioeconómico", explicou à Lusa Helder Ferreira, um dos mentores do projeto.

Jornadas Culturais são uma iniciativa da Progestur, em parceria com a Fundação Inatel, com o apoio da Universidade Lusófona e das Câmaras Municipais envolvidas neste projeto, tais como Macedo de Cavaleiros, Miranda do Douro, Proença-a-Nova e Viana do Castelo. Em conjunto vão procurar levar ao público uma reflexão sobre as tradições, e sobre vários aspetos multidisciplinares que as envolvem.

A iniciativa começa no Centro Tradicional "Sons da Terra", com sede em Sendim, no distrito de Bragança, e vai debater as festas que se realizam um pouco por todo o país, nesta altura do ano, em torno do "Solstício do Inverno".

Nas jornadas dedicadas às festividades dedicadas às Festas e Rituais do Solstício de Inverno vão participar investigadores e especialistas convidados, Alfredo Cameirão, Antero Neto, Eduardo Moraes Sarmento, Jorge Lira, Mário Correia e o presidente da Câmara de Miranda do Douro, Artur Nunes.