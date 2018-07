O Jornal de Angola escreve hoje que Angola e Portugal "têm tudo" para "definitivamente" avançar para "uma relação de amor e não mais de ódio", a propósito da visita a Luanda do primeiro-ministro português, António Costa, prevista para setembro.

Em editorial, intitulado "As relações entre Angola e Portugal", o jornal estatal angolano aborda as reuniões mantidas esta semana, em Lisboa, pelo ministro das Relações Exteriores angolano, Manuel Augusto, com o primeiro-ministro e o Presidente da República.

"Os povos angolano e português têm interesse em que as relações entre Portugal e Angola atinjam um nível que possa dinamizar a cooperação económica entre os dois países", escreve o jornal, editado pela empresa pública "Edições novembro".

Ao mesmo tempo que recorda que "os portugueses têm empresas em Angola" e que os "angolanos têm capitais aplicados em Portugal", o jornal sublinha que "é por isso do interesse dos empresários de ambos os países que haja boas relações políticas e diplomáticas entre Angola e Portugal", para "impulsionar, por exemplo, as relações comerciais".

"Angola e Portugal têm tudo para estabelecer exclusiva e definitivamente uma relação de amor e não mais de ódio. Angola e Portugal têm condições para se constituírem num bom exemplo de cooperação, na base do respeito mútuo", lê-se no mesmo editorial.

O primeiro-ministro, António Costa, visita Angola a 17 e 18 de setembro, anunciou hoje em Bruxelas o ministro dos Negócios Estrangeiros (MNE), Augusto Santos Silva.

Em Luanda, precisou Santos Silva, Costa irá reunir-se com o Presidente da República de Angola, João Lourenço.

A visita, segundo o ministro, terá "uma componente económica muito importante porque o relacionamento comercial e em termos de investimentos recíprocos de Portugal e de Angola é muito intenso".

No editorial de hoje, publicado antes do anúncio destas datas, lê-se que as autoridades angolanas e portuguesas "compreenderam, no interesse dos seus povos e países, que era tempo de erradicar obstáculos a uma boa convivência", o que acontece "numa conjuntura mundial que requer muito diálogo, tendo em conta que há muitos problemas que exigem o empenho de países de diferentes continentes".

O desanuviamento das relações entre Angola e Portugal surge depois da transferência do processo Operação Fizz, em torno do ex-vice-Presidente angolano, Manuel Vicente, sobre suspeitas de corrupção, como era pretensão do Governo angolano.