A notícia caiu como uma bomba no Reino Unido. O tabloide britânico The Sun fez manchete da edição desta sexta-feira com fotografias que mostram Matt Hancock, ministro da saúde do Reino Unido, a beijar Gina Coladangelo, conselheira por si escolhida para o cargo governamental não-executivo.

O The Sun terá conseguido obter imagens CCTV do escritório de Hancock em Whitehall, em Londres, do dia 6 de maio. Ora, escreve o The Guardian que segundo o calendário de desconfinamento do Governo britânico, apenas foi permitido ter contacto íntimo com pessoas fora da própria residência no Reino Unido a partir de dia 17 desse mês.

Hancock já reagiu com pedido de desculpas público. “Eu admito ter violado as regras de distância social nestas circunstâncias. Desapontei as pessoas e lamento profundamente”, lê-se no comunicado emitido pelo seu gabinete.

Os Liberais Democratas, partido na oposição, já pediram pela demissão de Hancock, acusando-o de “hipocrisia” ao ter pedido a pessoas para evitarem contactos e ter beijado alguém que não da sua residência.

No entanto, o ministro recusa abandonar o caro, dizendo-se “focado em trabalhar para guiar este país durante a pandemia”. Hancock pede ainda privacidade para a sua família quanto a este assunto.

O que está em causa, porém, não é apenas a violação de normas sanitárias. O caso está a gerar escândalo porque se soube em novembro de 2020 que Coladangelo, amiga de faculdade de Hancock, foi contratada a pedido do ministro para um cargo de conselheira sem vencimento no Department of Health and Social Care — o equivalente à Direção-Geral de Saúde em Portugal.

Esse cargo, mais tarde, evoluiu para uma posição de diretora não-executiva em part-time a auferir um salário de 15 mil libras por ano. De acordo com o The Guardian, Coladangelo — chefe de marketing da cadeia de lojas Oliver Bonas — recebeu também um passe para ter acesso ao Parlamento britânico.

São estas suspeitas de clientelismo os motivos pelos quais o partido Trabalhista pede a demissão de Hancock, considerando o caso “um abuso de poder flagrante e um claro conflito de interesses". “A lista de acusações contra Matt Hancock inclui esbanjar dinheiro dos contribuintes, deixar lares de idosos expostos e agora ser acusado de quebrar as suas próprias regras para a covid”, continua o partido, . caracterizando a sua situação como “irremediavelmente insustentável” e pedindo ao primeiro-ministro Boris Johnson para demiti-lo.

Uma fonte governamental garantiu à BBC que o processo de contratação de Coladangelo foi “feito de forma usual” e “seguiu o protocolo correto”. Também o ministro dos Transportes, Grant Shapps, saiu em defesa do colega, dizendo que as etapas de contratação para cargos daquela natureza são “muito rigorosas”

Para já, ainda não é sabido se Boris Johnson vai manter o seu ministro ou deixá-lo cair. A conferência de imprensa diária em Downing Street foi adiada por uma hora.

As últimas semanas têm sido particularmente duras para Hancock. Além da subida de casos no Reino Unido, o ministro tem sido alvo das alegações de Dominic Cummings, ex-assessor do Governo que o acusa de ter mentido no exercício do cargo em relação à pandemia e de ter cometido erros fatais, como as falhas no sistema de testes que fizeram com que pacientes com o vírus fossem transferidos de hospitais para lares de idosos.