Jornalista há mais de 15 anos radicado em Salvador, no Brasil, Dom Phillips veio a colaborar com meios de comunicação como o Washington Post, o New York Times, o Financial Times e o Guardian. É este último que noticia hoje que o britânico terá desaparecido depois de fazer mais uma viagem na floresta da Amazónia.

De acordo com a publicação britânica, Phillips, um especialista no que toca às tribos indígenas que vivem na maior floresta do mundo, foi pela última vez visto na região de Javari no estado do Amazonas, que faz fronteira com o Peru.

O jornalista encontrava-se em viagem com Bruno Araújo Pereira, um ex-funcionário do Governo Federal responsável por proteger os povos isolados do Brasil e que era alvo de ameaças por parte de figuras das indústrias madeireira e mineira.

Nesta segunda-feira, líderes indígenas da tribo Univaja, em contacto com os dois homens, soaram os alarmes depois de ambos terem desaparecido numa visita à rede de rios junto ao município de Atalaia do Norte.

Phillips e Araújo Pereira chegaram ao Lago do Jaburu na passada sexta-feira julga-se que terão partido de regresso para Atalaia do Norte por um dos rios às 06:00 de domingo. No entanto, nunca chegaram a regressar e a viagem durava apenas três horas. Uma equipa de resgate foi enviada para procurá-los, mas não obteve sucesso.

De acordo com os Univaja, ambos os homens receberam ameaças nos dias antes de desaparecerem.

Phillips encontra-se a trabalhar num livro da Alicia Patterson Foundation sobre defesa ambiental, tema pelo qual se celebrizou, escrevendo várias reportagens sobre as tribos e a região da Amazónia face aos riscos ambientais e ao perigos que os povos isolados são expostos.

"O The Guardian está muito preocupado e está urgentemente à procura de informação sobre o paradeiro e o estado de saúde do senhor Phillips. Estamos em contacto com a embaixada britânica no Brasil e com autoridades nacionais e locais para tentar obter os factos o mais depressa possível", revelou, em nota, a administração do jornal.