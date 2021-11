A ex-advogada de 38 anos declarou-se em greve de fome depois de ser condenada no fim de 2020 a quatro anos de prisão por "provocar distúrbios da ordem pública", uma acusação habitualmente atribuída na China a dissidentes políticos.

Há vários meses que tem sido alimentada à força por sondas nasogástricas.

O irmão da jornalista, Zhang Ju, advertiu na semana passada no Twitter que ela está muito magra e "pode não sobreviver ao inverno". "No coração dela, parece que existem apenas Deus e as suas crenças, sem importar mais nada", completou.

Em fevereiro de 2020, a advogada de Xangai viajou a Wuhan, no centro da China, para narrar a situação poucos dias depois do início da aplicação de um confinamento rígido na metrópole de 11 milhões de habitantes.

As imagens de pacientes num corredor lotado de um hospital foram das poucas informações divulgadas na época sobre as condições sanitárias da cidade.

Na quinta-feira, a Amnistia Internacional pediu a libertação imediata de Zhang para que "termine a greve de fome e receba o tratamento que precisa desesperadamente".

A organização Repórteres Sem Fronteiras também pediu à comunidade internacional que pressione pela sua libertação "antes que seja tarde demais".

A AFP não conseguiu entrar em contato com o irmão da jornalista e a sua mãe não quis fazer comentários. Os diretores do sistema penitenciário também não falaram.

Um dos advogados da jornalista afirmou que a família pediu autorização para visitá-la na prisão em Xangai, mas não recebeu resposta. Os seus representantes não têm informações sobre o estado atual de Zhang.

Questionado sobre o tema nesta sexta-feira, o ministério chinês das Relações Exteriores não revelou detalhes sobre a saúde da jornalista. Um porta-voz da diplomacia, Wang Wenbin, garantiu que "a China é um Estado de direito".

"Qualquer pessoa que viole a lei deve ser punida", declarou à imprensa, antes de afirmar que os apelos a favor da liberdade de Zhang Zhan eram "uma manipulação política anti-China".

Além de Zhang Zhan, pelo menos outros três jornalistas independentes (Chen Qiushi, Fang Bin e Li Zehua) estão detidos devido à sua cobertura da crise epidêmica em Wuhan.