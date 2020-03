O livro tem provisoriamente o título “Você não pode silenciar isso” e deverá ser lançado em 2021, anunciou hoje a editora norte-americana Henry Holt and Company.

Num comunicado divulgado pela editora, Greenwald disse que o Brasil “está num ponto de decisão entre continuar como uma democracia liberal ou regressar ao seu passado ditatorial recente, sob o seu novo Presidente, Jair Bolsonaro”.

“Escrevi este livro para contar a história de como fizemos as nossas exposições e o que aconteceu connosco como resultado, mas também como um aviso sobre os perigos graves que essa grande democracia [do Brasil] enfrenta”, acrescentou.

No ano passado, o The Intercept Brasil, ‘site’ de jornalismo investigativo fundado por Greenwald, publicou excertos de conversas envolvendo o ministro da Justiça brasileiro, Sergio Moro, que mostravam que dava orientações aos procuradores da Operação Lava Jato, que investiga o maior escândalo de corrupção no Brasil, enquanto era juiz responsável por analisar os processos do caso em primeira instância.