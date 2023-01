Vários jornalistas destacados para cobrir os atos de vandalismo provocados por apoiantes de Bolsonaro em Brasília foram agredidos durante violentas manifestações, além de terem o seu material ser roubado e danificado.

Uma fotojornalista do site Metrópoles foi agredida a socos e pontapés por dez homens, que roubaram ainda as câmaras de filmar, segundo outro jornalista desse meio de comunicação.

Um grupo de manifestantes obrigou um fotógrafo da agência espanhola de notícias EFE a apagar as imagens da sua máquina fotográfica, próximo do Palácio do Planalto, sede do Executivo.

O presidente brasileiro, Lula da Silva decretou a intervenção federal em Brasília depois de centenas de apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro terem invadido e vandalizado o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), sedes dos poderes legislativo, executivo e judicial.

Os manifestantes, que furaram as barreiras de proteção da polícia, pedem uma intervenção militar para derrubar o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma semana após a sua tomada de posse.

A Polícia Militar conseguiu, entretanto, recuperar o controlo da sede do STF, do Congresso e do Palácio do Planalto e o chefe de Estado brasileiro prometeu que todos os responsáveis pelas invasões serão punidos.