“Sabe que eu comecei a minha vida política muito jovem, ainda há muito tempo por ganhar precisamente uma câmara ao PSD, derrotei o PSD, derrotei na altura o CDS e tornei-me um dos mais jovens presidentes de câmara do país, portanto, não aceito lições de como se deve combater a direita”, disse o socialista à entrada para um encontro com militantes, no Porto, quando confrontado pelas críticas de Pedro Nuno Santos, igualmente na corrida à liderança do PS.

O socialista referia-se ao facto de ter ganhado, em 2005, as eleições autárquicas em Baião, no distrito do Porto, pelo PS, interrompendo a governação social-democrata naquela câmara municipal.

Apesar da insistência dos jornalistas às acusações de Pedro Nuno Santos, que hoje o acusou de preferir dirigir-lhe ataques “mais do que à direita”, José Luís Carneiro referiu apenas haver “ainda um longo caminho” a percorrer.

“Temos ainda um longo caminho para conversar, conversar entre nós porque somos camaradas e somos amigos em primeiro lugar, mas também para conversar com os militantes e com os portugueses”, salientou.

Sem querer reagir diretamente às críticas de Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro insistiu na necessidade de haver “muita tranquilidade” na campanha eleitoral.

“Somos dois camaradas que nos estimamos e que estamos a travar uma disputa democrática dentro do PS”, vincou.

O socialista, acompanhado da mulher e dos filhos, contou que o apoio à sua candidatura está em “grande crescimento”, esperando que tal não cause “intranquilidade a ninguém”, porque faz parte de um percurso natural para uma “eleição interna, democrática e aberta”.

À entrada para a Fundação Eng.António de Almeida, e enquanto cumprimentava os militantes, o candidato a secretário-geral do PS virou-se para os jornalistas e apontando para um desses apoiantes disse: “Veem há quem faça 8.000 quilómetros para me apoiar e isso cria intranquilidade”.

As eleições diretas para o cargo de secretário-geral estão marcadas para 15 e 16 de dezembro, devendo o congresso decorrer nos dias 5, 6 e 7 de janeiro.