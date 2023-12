José Luís Carneiro começa por saudar os militantes do PS, refere uma candidatura "forte e com ideias". Diz ter construído um movimento de ideias e um pilar para o sistema democrático, assume a derrota e diz já ter dado os parabéns ao concorrente vitorioso Pedro Nuno Santos a quem manifestou "disponibilidade para servir o PS".

O socialista congratula-se por a sua candidatura ter sido a que teve melhor resultado de todas as candidaturas derrotadas na história do PS.

Num breve discurso, terminou agradecendo a António Costa dizendo que o ex-Secretário Geral "deixa marca que nos honra a todos".

José Luís Carneiro evita responder ao que se seguirá no seu futuro político, evitando as perguntas dos jornalistas. E diz que se estivesse preocupado com a sua carreira política talvez não tivesse avançado para a corrida, sem esclarecer o que pretende fazer a seguir.

Questionado várias vezes sobre o seu futuro político, José Luís Carneiro respondeu: “Se me preocupasse com a minha carreira política talvez não tivesse decidido ser candidato à liderança do PS”.

“Esta candidatura alcançou um notável resultado. Não tendo sido maioritária teve dos mais elevados resultados das candidaturas não ganhadoras que se desenvolveram até hoje. Já pude falar com o meu camarada Pedro Nuno saudando-o pela vitória”, referiu.

O ainda ministro da Administração Interna considerou que a sua candidatura, assumida na Comissão Política do PS logo após o anúncio de eleições antecipadas pelo Presidente da República, foi um ato “que teve um significado muito profundo” também para as futuras gerações, afirmando que “não há inevitabilidades na vida democrática”.

Mais cedo, num hotel de Lisboa, onde acompanhou o escrutínio, quando questionado se já tinha felicitado Pedro Nuno Santos, José Luís Carneiro respondeu: "Desejei-lhe as maiores felicidades e agora vou à sede do partido fazer uma declaração política e aí direi tudo o que tenho a dizer".

Nas diretas de sexta-feira e hoje, José Luís Carneiro, atual titular da Administração Interna, teve como adversários o ex-ministro Pedro Nuno Santos e o dirigente da linha minoritária Daniel Adrião.

No Rato, à chegada à sede nacional do PS, lembrou: "há um mês parti sozinho para esta candidatura".

Os resultados oficiais das eleições internas deverão ser anunciados cercca das 23:30 pelo presidente da comissão organizadora do congresso, Pedro do Carmo.

*Com Lusa