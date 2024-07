O presidente do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, foi reeleito no sábado para um terceiro mandato na liderança dos sociais-democratas açorianos com 99,3% dos votos, numa eleição em que foi o único candidato.

A estrutura regional do partido disse que Bolieiro alcançou 99,3% dos votos numas eleições diretas que contaram com a participação de 1.225 militantes, de acordo com comunicado. Foram também eleitos os 114 delegados ao 26.º Congresso Regional do PSD/Açores, marcado para 25, 26 e 27 de outubro deste ano, na ilha de São Miguel. Depois de votar nas eleições internas, Bolieiro garantiu, em declarações aos jornalistas, estar “disponível para consensos”, mas sem ceder nos valores do partido, e enalteceu as “mudanças de paradigma” promovidas pela governação regional. Antes, na terça-feira, na apresentação da recandidatura, Bolieiro, que também lidera o Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM), disse “acreditar fortemente” que o desenvolvimento dos Açores pode beneficiar da “posição geoestratégica” da região, defendendo a aposta na “ciência, tecnologia e inovação”. José Manuel Bolieiro foi eleito pela primeira vez líder dos sociais-democratas açorianos em 2019, tendo sido reeleito em 2022, já depois de, em 2020, ter alcançado a presidência do Governo Regional.