As outras categorias a concurso são “Designer de Acessórios do Ano”, “Marca do Ano”, “Designer Britânico de Roupa Masculina do Ano”, “Designer Britânico de Roupa Feminina do Ano”, “Talento Emergente Britânico de Roupa Masculina”, “Talento Emergente Britânico de Roupa Feminina”, “Designer do Ano”, “Modelo do Ano” e “Urban Luxe”.

Estas nomeações resultaram de uma votação feita por 2.500 profissionais da indústria da moda em 32 países.

No início do ano, Giorgio Armani foi anunciado como vencedor do ‘Outstanding Achievement Award’ e Naomi Campbell venceu o ‘Fashion Icon Award’, sendo esperados anúncios de mais prémios especiais de reconhecimento antes da noite da cerimónia de entrega dos prémios.

Fundada em 2007 e lançada em 2008, a Farfetch é uma plataforma digital de comércio para a moda de luxo que serve de ponto de contacto entre mais de 3.200 marcas e 935.000 utilizadores ativos em 190 países.

Em setembro de 2018, a empresa sediada em Londres tornou-se na primeira empresa tecnológica portuguesa a ser cotada na Bolsa de Valores de Nova Iorque.