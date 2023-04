Em conferência de imprensa, no final de uma reunião dos ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia (UE), no Luxemburgo, Josep Borrell anunciou que no domingo houve 11 voos de Estados-membros para retirar cidadãos europeus do país e houve “mais 20 hoje”.

“Haverá mais de 1.200 cidadãos [de Estados-membros da EU] retirados até ao final do dia de hoje”, anunciou o alto-representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros.

Contudo, Borrell reconheceu que “no futuro é preciso aumentar a coordenação” entre os Estados-membros em situações como esta: “Como assegurar a segurança de um aeroporto […], precisamos de uma ação mais integrada, não só coordenada”.

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, João Gomes Cravinho, disse hoje que dos 22 portugueses que se encontravam no Sudão, 21 manifestaram a intenção de sair e apenas um optou por ficar no país africano. Gomes Cravinho esclareceu que há várias missões de retirada de pessoas do Sudão, nas quais estão a sair cidadãos portugueses.

Os violentos combates no Sudão opõem forças do general Abdel Fattah al-Burhan, líder de facto do país desde o golpe de Estado de 2021, e um ex-adjunto que se tornou um rival, o general Mohamed Hamdan Dagalo, que comanda o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês). O balanço provisório do conflito indica que há mais de 420 mortos e 3.700 feridos, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).