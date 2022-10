A ocorrência foi registada às 04:34 na Estada Nacional 13.

De acordo com o Comando Distrital de Operações (CDOS) de Socorro de Braga, do acidente resultou um morto e três feridos graves.

Já o adjunto do comando os Bombeiros Voluntários e Esposende, Júlio Melo, especificou que a vítima mortal era jovem de 19 anos, um dos quatro ocupantes do veículo.

Quanto ao condutor, também de 19 anos, e outras duas ocupantes, de 19 e 18 anos, foram transportados em estado grave ao Hospital de Braga.

No local estiveram os Bombeiros de Esposende, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Viana do Castelo, meios do INEM, da GNR e da Brigada de trânsito, bem como da Cruz Vermelha de S. Romão de Neiva.

Júlio Melo acrescentou que a situação está a ser acompanhada por uma equipa de psicólogos do INEM.