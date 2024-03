De acordo com a fonte, o alerta foi dado antes das 05:00 para uma altercação ocorrida na avenida Jorge V, envolvendo um funcionário de uma 'roulotte', com pouco mais de 30 anos e que foi detido, e um cliente, o jovem de 22 anos.

"Há uma troca de palavras e os funcionários da 'roulotte' terão sido ameaçados. É aí que o autor do crime sai de dentro do balcão, vem cá para fora e há a agressão", explicou.

Em resultado da agressão, o jovem caiu ao chão e entrou em paragem cardiorrespiratória, “não se sabe se devido à queda, à agressão ou a algum problema de saúde que pudesse já ter”, acrescentou.

A equipa do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) ainda tentou manobras de reanimação, mas a morte do jovem acabaria por ser declarada no local.

Segundo a fonte, o suspeito e as testemunhas foram levadas para a esquadra da PSP de Carcavelos, onde foram ouvidos, tendo o autor da agressão ficado detido. Será presente a tribunal na segunda-feira.

Chamada ao local, a Polícia Judiciária ficou encarregue da recolha da prova.