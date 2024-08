O alerta terá sido dado pouco antes das sete horas da manhã e a jovem, que terá sido eletrocutada, foi transportada de ambulância para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

Pelo que se sabe até ao momento, o acidente terá sido resultado de uma brincadeira. A jovem, a passar férias na região com a família, terá decidido trepar o poste de eletricidade, com vários metros de altura.

O presidente da Câmara Municipal de Almodôvar, António Bota, lamenta o sucedido. No local do acidente estiveram uma equipa da E-Redes, empresa de distribuição de energia elétrica em Portugal, que opera as redes de média e baixa tensão, os Bombeiros de Almodôvar, o INEM de Faro, a VMER de Beja, a Viatura de Suporte Imediato de Vida de Castro Verde e a GNR.