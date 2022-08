Contactado pela agência Lusa, o subchefe dos Bombeiros de Valença, Armindo Marques adiantou que o jovem, natural de Fontoura, em Valença, distrito de Viana do Castelo, foi estabilizado no local do acidente, tendo sido considerado ferido grave.

O subchefe Armindo Marques disse serem desconhecidas as causas do despiste da viatura que o jovem conduzia.

A vítima já seguia na Viatura de Emergência Médica (VMER) de Viana do Castelo rumo ao hospital de Braga quando entrou em paragem cardiorrespiratória, acabando por morrer.

O corpo foi conduzido ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Viana do Castelo.

O despiste ocorreu às 07:00, numa estrada camarária em São Pedro da Torre, em Valença.

Além dos Bombeiros, prestaram socorro a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valença, a VMER estacionada no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo e a GNR.