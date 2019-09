Fonte do Comando-Geral da GNR disse à agência Lusa que o acidente ocorreu pelas 04:00, na zona de Pousa, concelho de Barcelos, distrito de Braga, no momento em que o automobilista “circulava em contramão na A3, no sentido Sul/Norte".

Pelas 11:00, a GNR acrescentou que a circulação já está normalizada, mas sublinhou que ainda decorrem trabalhos “de trasfega” do combustível do camião envolvido no acidente.

As circunstâncias do acidente vão ser investigados pela GNR.