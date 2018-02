“Poder ter assento no debate e expor as dificuldades, os desafios e os sonhos de tantas raparigas é uma grande honra e simultaneamente uma enorme responsabilidade”, afirma Inês Gonçalves.

“Os valores e as atitudes que me foram sendo transmitidos e vividos através do ‘guidismo’ fizeram-me perceber que podemos e devemos ser cidadãos ativos na nossa sociedade. Desde o contacto frequente com ações de voluntariado até à participação num evento mundial dedicado aos direitos das jovens raparigas, pertencer às Guias permitiu-me perceber o meu potencial e ver que posso chegar a qualquer lugar”, sublinha.

A Comissão sobre o Estatuto da Mulher (CSW, na sigla em inglês), para a promoção e discussão do papel na mulher na sociedade, reúne todos os anos, na sede da ONU, os vários Estados-membros e todas as organizações do mundo que trabalham em prol das mulheres e jovens raparigas.

“Nas duas semanas que dura o evento são discutidas estratégias e apresentados projetos e políticas internacionais promotores do desenvolvimento e da igualdade de oportunidades para todas as mulheres em todos os países”, refere a AGP, adiantando que o tema deste ano é “capacitar raparigas e mulheres em contextos rurais”.

A WAGGGS, enquanto associação que reúne mais de 10 milhões de raparigas de 150 países e das mais diversas condições sociais, é uma “convidada muito respeitada e considerada uma organização especialista nestas temáticas”, adianta.

Nesse contexto, em todas as edições seleciona uma delegação composta por jovens de vários países cujo objetivo é “assegurar um coletivo de vozes ativas em prol das raparigas de todo o mundo, cujas ideias são ouvidas e alvo de reflexão ao mais alto nível de decisão”, afirma a AGP, uma associação assente no voluntariado e que promove o ‘Guidismo’ – movimento de educação não formal, baseado no método de Robert Baden-Powell.