Esta medida, que integra o Pacote Mobilidade Verde aprovado em Conselho de Ministros no início de outubro, implica um investimento de 40 milhões de euros e o Governo estima que alcance cerca de 240 mil potenciais beneficiários.

Em declarações escritas à Lusa, o ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, salientou que a medida "é um convite aos mais jovens para que adotem a mobilidade verde como forma de estar" e sublinhou a universalidade da gratuitidade do passe, referindo que a mobilidade "não pode ser uma barreira”, mas antes um "direito, para combater a pobreza de mobilidade e aumentar oportunidades”.

Na modalidade que vigorava anteriormente, o passe apenas era gratuito para os jovens que se encontrassem a estudar.

Para terem acesso ao título, os jovens têm apenas de apresentar o cartão de cidadão, como comprovativo de idade. A ativação e carregamento foram também simplificadas via aplicação móvel do Andante e do Navegante.