As autoridades do Havai vão divulgar um roteiro "para descarbonizar totalmente os sistemas de transporte do Estado, tomando todas as medidas necessárias para atingir zero emissões até 2045 para o transporte terrestre, marítimo e aéreo entre ilhas", disse Andrea Rodgers, uma das advogadas que representam os 13 jovens ativistas, numa conferência de imprensa citada pelo The Guardian.

"Vocês têm o direito constitucional de lutar por uma política climática que sustente a vida e mobilizaram o nosso povo neste caso", disse Josh Green, o governador do Havai, afirmando esperar que o acordo inspire acções semelhantes em todo o país.

Embora o Havai tenha adotado há muito tempo uma agenda progressista em matéria de alterações climáticas, com 2045 como ano-alvo para a descarbonização, o novo acordo é "tão importante como toda a gente dizia", considera Denise Antolini, professora emérita de direito na Faculdade de Direito da Universidade do Havai, que acompanha os litígios sobre alterações climáticas há décadas.

"Está escrito, é executável, e isso faz toda a diferença no mundo entre uma promessa e a implementação real ", frisou.

Desde junho de 2022 que os 13 jovens alegam que as políticas de transporte pró-combustível fóssil do Estado violam os seus direitos constitucionais estaduais. Ao priorizar projetos como a expansão de rodovias em vez de esforços para eletrificar o trânsito e promover caminhadas e ciclismo, diz a denúncia, o Estado criou "níveis insustentáveis de emissões de gases de efeito estufa".

Em consequência, as autoridades estatais prejudicaram a capacidade dos queixosos de "viverem vidas saudáveis no Havai, agora e no futuro", e violaram o direito a um ambiente limpo e saudável garantido pela Constituição do Estado, argumenta o litígio.

Os queixosos, na sua maioria indígenas, alegam que, ao contribuir para a crise climática, o Estado acelerou o "declínio e o desaparecimento do património natural e cultural do Havai". Quando o processo foi instaurado, os queixosos tinham idades compreendidas entre os nove e os 18 anos.

As autoridades afirmaram que o acordo legal a que agora se chegou reúne ativistas dos três ramos do governo do Estado para se concentrarem no cumprimento dos objetivos em matéria de alterações climáticas, incluindo a mobilização do poder judicial. O tribunal irá supervisionar o acordo até 2045 ou até que o estado atinja os seus objetivos de emissões zero.