Um aluno de dez anos que assistia à manifestação acompanhado pela mãe considerou que lutar pelas alterações climáticas era mais importante do que ir às aulas, pois, de acordo com o que disse à emissora britânica BBC, é necessário alertar a população para este problema.

Os organizadores do evento, a cargo da “Youth Strike4Climate” (Jovens em Luta pelo Clima, em inglês), referem que as manifestações dos jovens estudantes tiveram lugar em mais de 60 cidades do país.

Os jovens concentraram-se em várias cidades do país, incluindo Londres, com numerosos cartazes que tinham escrito “Não às alterações climáticas”.

O Governo britânico indicou que cada escola tinha liberdade para decidir se deixava que os alunos faltassem às aulas.

A secretária britânica de Energia, Claire Perry, disse hoje que apoiava a iniciativa e que ela mesma se teria juntado a esta manifestação caso tivesse sido organizada há 40 anos.

“Estou muito orgulhosa dos jovens do Reino Unido que estão muito educados sobre este problema e sentem, com razão, que é necessário tomar medidas, pois é a sua geração que terá de enfrentar as consequências”, acrescentou Perry.

Em Portugal, estudantes portugueses estão também a divulgar greves e protestos para 15 de março no âmbito do movimento global de luta contra as alterações climáticas.