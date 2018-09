Três jovens cientistas do Colégio Luso-Francês do Porto vão representar Portugal no Concurso Europeu de Ciência com o “ENTOFARM.PT”, um projeto que usa o grilo doméstico como “alternativa proteica” ao consumo de carne, revelou hoje a professora responsável.

“O nosso objetivo era criar uma alternativa proteica ao consumo de carne e, depois de vários meses de pesquisa, descobrimos que em 100 gramas de grilo, 70 gramas são de proteína, o que é considerado uma ‘bomba proteica’, contou à Lusa Rita Rocha, professora responsável pelo projeto. Ao utilizar os grilos domésticos, o projeto “ENTOFARM.PT”, surge como uma “alternativa segura” à carne e representa “uma pegada ecológica muito menor”. “Decidimos abraçar esta espécie pelas qualidades nutricionais que tem, tendo também em conta que o grilo está distribuído por quase todo o planeta e que não é uma espécie em extinção”, explicou Rita Rocha. Depois de realizarem vários testes em laboratório a 500 grilos, os três jovens do Colégio Luso-Francês, Mário Ribeiro, João Maria Leite e Catarina Brandão, conseguiram chegar “a uma solução de compromisso com mortalidade zero, e assim, garantir dois mil indivíduos por caixa”. “Inicialmente comprámos 500 grilos, que foram submetidos a várias análises laboratoriais. Aferidos todos os parâmetros de análise, conseguimos obter, numa caixa ao fim de um ciclo inteiro de vida [oito semanas], cerca de dois mil indivíduos para venda”, frisou a professora. Segundo Rita Rocha, uma vez que seria “difícil um ocidental comer um grilo”, a equipa dos jovens cientistas optou por transformar o animal em farinha, que pode “ser introduzida como suplemento em outros alimentos”. A equipa do projeto “ENTOFARM.PT” está agora em “negociações com empresas” para a utilização deste suplemento na aquacultura como alternativa às rações dos peixes, contudo, a professora sublinha que “próximo desafio é remover o teor de gordura” que têm os grilos domésticos. Os três jovens portugueses vão representar Portugal na 30ª edição do Concurso Europeu de Ciência para Jovens Cientistas, que decorre de 14 a 19 de setembro, em Dublin, na Irlanda. Promovido pela Comissão Europeia, o concurso, que envolve as áreas da Biologia, Ciências do Ambiente, Ciências Médicas, Ciências Sociais, Economia, Engenharias, Ciências da Computação e Física, conta com cerca de 100 projetos oriundos de 40 países. A representar o país vão estar ainda mais duas equipas de jovens portugueses que também se destacaram na 12ª Mostra Nacional de Ciência, realizada em junho e promovida pela Fundação da Juventude.