A ação de protesto em Luanda – estavam anunciadas idênticas manifestações nas províncias do Bengo, Bié, Benguela, Malanje, Moxico e Zaire – destinou-se, segundo os organizadores disseram à agência Lusa, a chamar a atenção para o facto de “90% da população jovem angolana estar desempregada”.

“Esta realidade assusta”, disse à Lusa Viriato Cruz, 29 anos, desempregado há sete, apelando ao Governo para que incentive a criação de emprego para jovens, sobretudo na ideia de apoio às empresas no setor privado, uma vez que o Estado é o maior empregador do país e que “não chega para todos”.

“O Governo já poderia ter mostrado vontade para um maior investimento no setor privado. O Estado é o maior empregador, mas tem de mudar para aumentar as empresas no privado. Tem de ajudar, sobretudo em dar um crédito, não é só ter o cartão do partido (MPLA). João Lourenço é a continuidade de José Eduardo dos Santos e todas estas alterações são apenas uma fachada”, contestou.

No mesmo sentido, Graciano Brincos, 29 anos, e também desempregado, refutou a ideia de ser ainda cedo para fazer estas exigências ao Governo – João Lourenço está há apenas nove meses no poder -, defendendo que, em vez de diminuir, o desemprego está a aumentar.