Os psiquiatras que acompanham as crianças e o treinador pediram para ter acesso às perguntas dos jornalistas para afastarem aspetos que podem ser traumáticos para os elementos do grupo. De acordo com os especialistas recordar o sofrimento a que estiveram sujeitos pode ser prejudicial para as crianças.

Os médicos decidiram antecipar a alta em um dia e as autoridades esperam que o grupo fale com a imprensa antes de seguir para casa, devido ao enorme interesse provocado pela história.

Os familiares das crianças também vão estar presentes.

Não será, portanto, uma conferência de imprensa normal.

Esta conferência de imprensa será transmitida pelas principais redes de televisão durante cerca de 45 minutos, revelou Sunsern, acrescentando que será algo informal e terá um moderador. "É provável que [as crianças] sigam para as suas casas logo após a entrevista", disse Sunsern.

Os médicos avisaram às famílias dos meninos, com entre 11 e 16 anos, que deverão evitar falar com jornalistas durante pelo menos um mês após o retorno para casa. A recomendação dos médicos talvez seja difícil de se cumprir, porém, face do interesse suscitado pela história dos jovens, inclusive de Hollywood.

Após nove dias desaparecido, sem comida e sem água potável, o grupo foi localizado por mergulhadores britânicos a vários quilómetros da entrada da caverna inundada.

Após nove dias desaparecido, o grupo foi localizado por mergulhadores britânicos a vários quilómetros da entrada da caverna inundada.

As arriscada operação de resgate dos "Javalis Selvagens" terminou com sucesso no passado dia 10 de julho, depois do resgate faseado dos rapazes e do treinador.