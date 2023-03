Pela primeira vez na história das Jornadas, os jovens de todo o mundo são desafiados a refletir previamente sobre os temas dessas catequeses (as quais mudam de designação e passam a chamar-se encontros) e a partilhar com a organização da JMJ os resultados dessa reflexão. Os encontros, que ocuparão as manhãs de dias 2, 3 e 4 de agosto, serão preparados tendo em conta esses contributos, soube o 7MARGENS em primeira mão junto do Comité Organizador Local (COL) da JMJ.

Intitulados Rise UP (em português, Levanta-te), os encontros com os bispos serão subordinados a três “grandes temas lançados no pontificado do Papa Francisco”: Ecologia Integral, Amizade Social e Misericórdia, adiantou Matilde Cortez Pinto, que integra a direção pastoral da JMJ Lisboa 2023 e é responsável pelos encontros Rise UP. “A cada um dos temas – acrescenta – está associado um documento do Papa: as encíclicas Laudato Si’ e Fratelli Tutti e a exortação apostólica Christus Vivit“.

Os “encontros preparatórios Rise UP” deverão começar já em abril, e desenvolver-se em três fases: a primeira, subordinada ao mote “Escutar”, para que os jovens “possam refletir e expressar livremente o que sentem e pensam sobre os temas”. A etapa seguinte, intitulada “Sonhar”, será dedicada ao “diálogo entre os participantes sobre possibilidades de caminho futuro (O que sinto diante do que ouvi? A que me inspira?)”. Por fim, na terceira fase, “Levantar-se”, os jovens deverão fazer “a síntese final dos encontros”, a qual deverá depois ser partilhada na plataforma JMJ Lisboa 2023, “de modo a dar continuidade a esta reflexão conjunta”.

No primeiro dia útil de cada mês, de abril até junho, serão disponibilizados no site da JMJ Lisboa 2023 materiais de apoio à reflexão. “Estes materiais irão incluir uma passagem do Evangelho, citações do Papa, pistas de reflexão individual e questões para refletirem em grupo”, explica Matilde Cortez Pinto. “Disponibilizaremos também vídeos alusivos a cada um dos temas, e tudo isto sempre nas cinco línguas oficiais da JMJ: português, inglês, espanhol, francês e italiano”, acrescenta.

Em resposta ao desafio lançado pelo Papa

Este modelo inédito inspira-se na experiência do Sínodo 2021-2024, atualmente em curso na Igreja, em que o Papa Francisco desafia todo o “Povo de Deus” a discernir conjuntamente como avançar em direção a uma Igreja mais sinodal, e cujo processo tem também vindo a desenvolver-se por etapas, começando pelos encontros a nível paroquial, depois diocesano, nacional e continental, e que culminarão na fase universal.

“Os encontros Rise UP surgem como resposta a esse desafio que o Papa fez à Igreja toda e em concreto aos jovens, de sermos protagonistas neste caminho sinodal… A Jornada pretende acompanhar esse caminho da Igreja universal”, sublinha a responsável, a propósito deste novo modelo de catequeses.

Os encontros preparatórios serão, assim, abertos aos jovens de todo o mundo e não apenas aos que vão participar na JMJ Lisboa 2023, “desde grupos de catequese, grupos de jovens, movimentos e realidades eclesiais ligados à juventude e à pastoral universitária”, esclarece Matilde Cortez Pinto. Os grupos poderão organizar as sessões de acordo com as suas especificidades e necessidades e, em junho, será disponibilizado no site da JMJ um formulário “para que apresentem as conclusões das suas reflexões”.

O primeiro convite à participação dos jovens foi lançado esta sexta-feira, 31 de março, nas redes sociais da JMJ Lisboa 2023, através do vídeo que pode ser visto acima. “Queremos chegar aos jovens de cada paróquia e comunidade em Portugal e no mundo inteiro, por isso trabalhamos também em estreita colaboração com os Comités Organizadores Diocesanos (COD) e com as conferências episcopais dos vários países”, diz a coordenadora desta iniciativa. “Queremos que os jovens se sintam ouvidos e verdadeiramente participantes e acreditamos que vamos receber material muito rico, de diferentes nacionalidades, culturas, contextos e carismas”, conclui.