A número dois da lista de candidatos do JPP às legislativas nacionais de 06 de outubro, Liliana Jorge, participou numa ação de campanha junto de duas unidades hoteleiras no Caniço-de-Baixo, no concelho de Santa Cruz.

"Junto do Governo da República é importante reavaliar os critérios de atribuição de reforma a estes trabalhadores porque estamos a falar de funções que têm muito desgaste físico e emocional”, afirmou a candidata.

Para Liliana Jorge, é também importante perceber o motivo de se estar “a perder mão-de-obra qualificada para o estrangeiro, que tipo de medidas a Madeira e o Governo da República podem atuar para cativar e motivar os trabalhadores e profissionais qualificados a manterem-se na região e entregar um turismo de qualidade e não um turismo de quantidade".