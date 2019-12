O mesmo inquérito, apontam, concluiu também que “a participação em ações de voluntariado continua a estar associada ao nível de escolaridade”, com a taxa de trabalho voluntário para indivíduos com ensino superior a ser de 15,1%, enquanto que para indivíduos com baixo nível de escolaridade foi de somente 1,7%.

“Revela-se essencial promover o voluntariado e as Instituições de Ensino Superior são meios por excelência para essa promoção”, concluem os autores do projeto.

Por isso, o projeto de resolução - sem força de lei - propõe ao Governo que, “em estreita relação com as Instituições do Ensino Superior, estude a criação do Estatuto “estudante-voluntário”, para os alunos do Ensino Superior, com vista a fomentar o espírito de cidadania ativa e responsabilidade social”.

O projeto tem o aval da direção social-democrata, contando com a assinatura dos deputados da JSD Margarida Balseiro Lopes, Alexandre Poço, Sofia Matos e Hugo Carvalho, bem como da vice-presidente e do coordenador da bancada para esta área, Clara Marques Mendes e Pedro Rodrigues, respetivamente.