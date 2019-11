"Depois de uma longa e serena ponderação, decidi terminar a minha relação profissional com a TVI. Foram oito anos que me permitiram, em total liberdade, vivenciar a paixão pelo jornalismo com sentido de dever e responsabilidade ao serviço de uma empresa privada", pode ler-se na publicação.

A jornalista continua a publicação agradecendo a todos os que fizeram parte da sua vida profissional, desde os colegas aos espectadores do canal. "Este é o momento para expressar gratidão a todos os meus companheiros de trabalho das diferentes áreas da empresa. Os últimos anos foram particularmente difíceis, mas em palavras ou na reserva do silêncio, entendi sinais de conforto. Quero expressar o meu agradecimento ao José Alberto Carvalho que me desafiou para esta viagem, com amizade, em 2011. Quero igualmente agradecer ao Sérgio Figueiredo as oportunidades profissionais que me proporcionou nestes últimos quatro anos e que me ajudaram a ultrapassar momentos mais difíceis da minha existência. Finalmente, uma palavra aos espectadores da TVI cujo carinho e apoio nunca me faltaram", escreveu.

No seu blog, Judite Sousa conta como começou a sua carreira enquanto jornalista. "A minha história é conhecida: tornei-me jornalista aos 18 anos. Não pedi a ninguém. Aconteceu. Assim como aconteceram as entrevistas, os debates, as noites eleitorais, a apresentação de jornais e as centenas de reportagens que fiz no país e no estrangeiro nos últimos trinta anos".

Judite Sousa trabalhou durante 32 anos na RTP, sendo uma das principais caras do canal onde ocupou diversos cargos de direção ao longo do seu percurso. Em 2011 a jornalista foi para a TVI como diretora-adjunta de informação.

Judite Sousa publicou também oito livros sobre jornalismo e comunicação televisiva.