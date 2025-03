O juiz James Boasberg revelou hoje numa audiência que vai emitir uma ordem de restrição temporária que impede os funcionários do governo de destruir as mensagens trocadas através da aplicação Signal, num grupo a que inadvertidamente foi adicionado um jornalista da revista The Atlantic, que relatou o caso.

A ordem judicial foi solicitada por uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, a American Oversight.

Um advogado da administração citado pela AP afirmou que o governo já está a tomar medidas para recolher e guardar as mensagens.