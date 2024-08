Em comunicado, a Liga anunciou que os três juízes conselheiros do TMS "foram libertados hoje sem nenhum processo judicial".

"A Liga Guineense dos Direitos Humanos considera este ato mais uma derrota do autoritarismo e da ditadura", disse a organização.

A Liga afirma que os três juízes foram "sequestrados" pelo Chefe do Estado Maior General das Forças Armadas, Biague Na Ntan.

"[A] Liga exige do general Biaguê Na Ntan uma explicação completa ao país sobre as circunstâncias que envolveram as detenções ilegais e arbitrárias destes juízes conselheiros, durante 12 dias", frisou a organização.