O namoro já vinha de há algum tempo e agora poderá dar em casamento. O 'cupido' terá sido Cristiano Ronaldo, que há ano e meio espalha charme nos relvados da Árabia Saudita, e agora o governo português, juntamente com a Câmara de Comércio Árabe-Portuguesa, o Portugal-Saudi Business Council (PSBC) e a Federação das Câmaras de Comércio da Arábia Saudita, está a tentar alcançar acordos entre empresários portugueses e árabes, de forma a dar um boost na economia nacional.

Um dos importantes passos foi dado esta semana, com uma comitiva árabe a iniciar contatos com empresários portugueses, desde esta segunda-feira, quando aterraram no nosso país.

"As reuniões começam por ser muito formais... mas o Ronaldo é um quebra-gelo impressionante", contou ao Expresso Abílio Silva, membro da Câmara de Comércio Árabe-Portuguesa, um dos cicerones desta visita árabe, que começou, então, segunda-feira e termina esta quinta.

São cerca de duas dezenas de empresários da Arábia Saudita que estão à procura de possíveis parcerias, contaram ao SAPO24 elementos da Federação árabe. "São empresários e consultores. O convite foi feito e estão à procura de possíveis cooperações, sobretudo no âmbito de infraestruturas, turismo ou saúde e também outras. O Campeonato do Mundo de Futebol em 2034 está já a avançar no nosso país e temos de arrancar com muita força, o investimento será grande e procuramos parceiros e parcerias", dizem ao SAPO24.

"Ainda não há" qualquer projeto concluído entre empresários portugueses e árabes, mas a ideia desta visita passa por isso mesmo, concretamente troca de conhecimentos. A viagem iniciou-se (e termina) em Lisboa, mas também Leiria, Porto e Braga receberam a comitiva, sendo que a viagem de regresso está marcada para quinta-feira.

Houve conversas, por exemplo, com startups, mas em Braga o grupo reuniu-se com empresas como a DST, cuja principal atividade abrange obras de engenharia e construção, e no Porto foi a vez de um encontro com a JTM Group, especializada em logística e transportes a nível mundial.

Acima de tudo é uma aposta no nosso país. "Conhecer e ver o que se faz em Portugal, tanto em termos tecnológicos como em outros áreas, nomeadamente engenharia. Penso que haverá oportunidades tanto para investir em Portugal, como para levar para a Arábia investimento português. As reuniões e encontros serão muito importantes", salientam.

250 empresas interessadas na Arábia

Se do lado árabe há interesse por Portugal, do lado nacional há também interesse pela Arábia Saudita. De acordo com informações reveladas ao SAPO24, "mais de 250 empresas portuguesas" pretendem fazer investimentos na Arábia Saudita, tendo participado num programa de formação especializado para as preparar para a entrada neste mercado, formação essa realizada esta segunda-feira.

Especialistas financeiros e jurídicos sauditas fizeram apresentações, durante dois workshops intensivos, organizadas pelo Conselho Empresarial Luso-Saudita, na Federação das Câmaras Sauditas, em Lisboa.

Alwalid Albaltan, presidente do Conselho Empresarial Luso-Saudita, e o organizador da visita a Portugal, sublinhou que as autoridades sauditas "têm apoiado e assistido os investidores portugueses através de acordos que facilitam a sua entrada no mercado saudita".

O primeiro workshop abordou temas como "os incentivos governamentais, os privilégios para investidores estrangeiros e os requisitos de licenciamento". Já o segundo centrou-se nos "serviços bancários, incluindo a abertura de conta, banca digital e soluções de financiamento".

Criação de nova entidade

Com a chegada do grupo de empresários, esta será também a oportunidade para oficializar a criação de uma nova entidade, o Portuguese Saudi Business Council.

Abílio Silva tomará posse, na segunda-feira, como presidente do Portuguese Saudi Business Council (PSBC), e diz já que entre as iniciativas para aprofundar a cooperação entre os dois países estão contactos com a ANA - Aeroportos de Portugal e a NAV para garantir 'slots' (faixas horárias para descolar e aterrar) para a companhia aérea de bandeira do país, a Saudia, que, garantiu, está "muitíssimo interessada" em ter ligações diretas ao território nacional.

Abílio Silva realçou ainda, à Lusa, que há muitas oportunidades no mercado saudita para as empresas portuguesas, apontando "projetos megalómanos de muitos milhões" que estão em desenvolvimento no país e lembrando que o país vai receber eventos como a Expo 2030 e o Mundial2034.

"Portanto, eu acho que esta é a altura certa, visto que não existem quase empresas portuguesas" na Arábia Saudita, disse.

Também o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Miguel Pinto Luz, pretende ver as empresas nacionais a investirem cada vez mais na Arábia Saudita.

"Esta parceria demonstra que estamos prontos para construir pontes com mercados emergentes e diversificados, como o saudita, que têm um potencial significativo para o crescimento económico mútuo", afirmou Miguel Pinto Luz durante o encontro com o grupo de investidores.