A associação marcou uma maratona de 21 dias de greves que se inicia na terça-feira, com uma paralisação geral que abrange todos os tribunais do país e envolve, à partida, cerca de 2.300 magistrados judiciais.

O presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), Manuel Soares, disse que para a greve ser cancelada até à meia-noite de hoje, seria preciso que o Governo, juízes e parlamento estivessem de acordo sobre um "princípio razoável", ou seja, de que a revisão do Estatuto dos Juízes não pode abranger só "metade" daquela carta de direitos e deveres, sem resolver os "bloqueios remuneratórios" criados nos anos 1990.

Em comunicado divulgado hoje pelas 21:30, o ministério dá conta da reunião de Francisca van Dunem com os juízes e reitera as propostas que já tinha apresentado, nomeadamente, “a rutura do teto salarial por referência à remuneração do primeiro-ministro, eliminado o esmagamento que existia nas remunerações dos magistrados dos graus mais elevados da carreira: juízes desembargadores e juízes conselheiros”.

Outra proposta do ministério é “o englobamento na remuneração do suplemento de compensação auferido pelos magistrados, tradicionalmente associado à disponibilização de casa de função”.