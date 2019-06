O julgamento dos quatro adolescentes acusados do homicídio do português Wilham Mendes a 22 de dezembro de 2018 deverá começar na quarta-feira no Tribunal Criminal Central de Londres e prolongar-se até ao final de julho.

Numa audiência hoje, onde se discutiu o calendário do julgamento, ficou previsto que a leitura da acusação, a cargo da procuradoria geral britânica (Crown Prosecution Service), vai começar na quarta-feira, seguindo-se o interrogatório dos réus e de uma série de testemunhas e visualização de provas recolhidas pela polícia britânica. Quatro rapazes, com idades entre os 15 e 16 anos quando foram detidos, declaram-se em março inocentes do crime, bem como de outras acusações de roubo e posse de arma branca. Os menores, razão para as identidades não serem divulgadas, foram acusados de sete crimes, incluindo um de roubo, dois de tentativa de roubo, um de homicídio e três de posse de arma proibida. Wilham Mendes, de 25 anos e de nacionalidade portuguesa, foi encontrado com "múltiplos ferimentos" feitos por uma arma branca às 01:20 horas de 22 de dezembro em Tottenham, no norte de Londres, e transportado para um hospital do leste de Londres, onde foi declarado morto às 02:13 horas". O jovem pugilista amador, a residir na capital britânica desde 2015, terá sido vítima de uma tentativa de roubo de um saco que transportava naquela noite.