O presidente da Comissão Europeia exortou hoje Skopje e Atenas a acabarem com um diferendo de décadas sobre o uso da palavra "Macedónia" para designar aquela ex-república jugoslava, que tem bloqueado a integração do país na União Europeia.

Os governos da Macedónia e da Grécia “devem encontrar uma solução sozinhos”, afirmou hoje Jean-Claude Juncker em Skopje numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro macedónio, Zoran Zaev.

“Falei com Alexis Tsipras [primeiro-ministro grego] e disse-lhe que mantivessem esse caminho. Quando cheguei ao aeroporto, vi mudanças que mostram que estão no caminho certo”, prosseguiu o presidente da Comissão Europeia (CE).

Juncker fazia referência à alteração do nome do aeroporto de Skopje, a capital da Macedónia, e de uma autoestrada, infraestruturas que se chamavam “Alexandre, o Grande” (Alexandre Magno).

O aeroporto chama-se agora Aeroporto Internacional de Skopje, enquanto a via rodoviária “Autoestrada da Amizade”.

O governo de Zoran Zaev, um social-democrata que venceu as eleições de junho de 2017, decidiu mudar o nome destas infraestruturas como um sinal de confiança para com as autoridades de Atenas e para mostrar que o executivo da Macedónia não tem pretensões irredentistas.

Na conferência de imprensa com o presidente da CE, Zaev disse que o governo de Skopje está disponível para aceitar um nome com um “termo geográfico” que permitisse distinguir aquela ex-república jugoslava da província grega Macedónia, caso isso possibilitasse resolver o diferendo que bloqueia a integração do país na União Europeia e na NATO.

“O nosso governo insiste numa solução que garanta uma solução duradoura e sustentável do problema e que respeite a dignidade e a identidade das duas nações e dos dois países”, declarou Zaev.

Depois de visitar Skopje e de ter reuniões com o Presidente da Macedónia, Gjorge Ivanov, e com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Nikola Dimitrov, Juncker desloca-se à capital da Albânia, Tirana.

Skopje foi a primeira etapa de uma viagem que Jean-Claude Juncker está a realizar por países dos Balcãs Ocidentais para apresentar uma nova estratégia europeia para a integração desta região na UE.

A Macedónia já é reconhecida sob este nome por vários países como os Estados Unidos, China, Rússia ou Reino Unido. Por outros é designada como Antiga República Jugoslava da Macedónia.

O diferendo diplomático com Atenas dura há mais de 25 anos, desde que o país alcançou a independência da ex-Jugoslávia em 1991.