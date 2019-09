Ao contrário do que foi inicialmente anunciado, Jean-Claude Juncker irá participar, juntamente com o negociador-chefe da UE, Michel Barnier, no debate sobre os últimos desenvolvimentos no Reino Unido e os cenários relativos à saída daquele país do bloco comunitário, antes de o Parlamento Europeu votar uma resolução sobre o ‘Brexit’, na qual abre a porta a uma eventual nova extensão.

A comparência do presidente do executivo comunitário diante dos eurodeputados acontece apenas dois dias depois do seu primeiro – e infrutífero – encontro com Boris Johnson, sendo expectável que Juncker repita, em plenário, que não recebeu qualquer proposta concreta por parte do primeiro-ministro britânico para desbloquear o impasse da saída do Reino Unido da UE.

O político luxemburguês deverá ainda aprofundar o conteúdo da sua reunião com Johnson, uma vez que na segunda-feira se limitou a precisar, em comunicado, que recordou ao britânico que é da responsabilidade do Reino Unido apresentar “soluções legalmente operacionais que sejam compatíveis com o Acordo de Saída”, firmado entre Bruxelas e o Governo de Theresa May em novembro, e reiterou a disponibilidade europeia para analisar as mesmas.

Espera-se que Juncker adote um tom pessimista, já que, naquele encontro, o primeiro-ministro britânico não só não apresentou propostas concretas para desbloquear o impasse, como reiterou que “não vai pedir uma extensão e que pretende retirar o Reino Unido da UE no dia 31 de outubro”.