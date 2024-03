Um tribunal britânico atrasou hoje a extradição do fundador do WikiLeaks, Julian Assange, do Reino Unido para os Estados Unidos, exigindo mais garantias às autoridades norte-americanas.

Na decisão publicada hoje pelos juízes do Tribunal Superior de Londres, Victoria Sharp e Jeremy Johnson, estes consideram que Assange poderá ter razão em três dos nove fundamentos de recuso. “A menos que os respondentes forneçam garantias satisfatórias, concederemos a licença para recorrer”, referem. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram