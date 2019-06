Esta suspensão provisória do regulamento da IAAF foi decretada após Semenya ter recorrido para a justiça suíça da decisão tomada pela IAAF e permite que a corredora sul-africana participe nas competições sem qualquer restrição enquanto o seu recurso é analisado, anunciou hoje a equipa de comunicação da atleta.

“Agradeço aos juízes suíços por esta decisão. Espero que, no seguimento do meu recurso, possa voltar a correr livremente”, reagiu em comunicado Semenya, que avançou para a justiça suíça na passada quarta-feira para contestar a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), anunciada em 01 de maio, e que apontava para a necessidade de a regra sobre a testosterona da IAAF ser cumprida.

Contactada pela agência de notícias francesa (AFP), a IAAF não quis comentar o caso.