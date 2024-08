A vice-presidente dos Estados Unidos aceitou debater com o candidato republicano às presidenciais norte-americanas a 10 de setembro, como estava previsto, e não no dia 04 do mesmo mês, como Donald Trump anunciou no sábado.

“É interessante como ‘a qualquer hora, em qualquer lugar’ se torna um momento específico, um espaço seguro específico. Estarei lá no dia 10 de setembro, como combinado. Espero ver-vos lá”, escreveu Kamala Harris, numa referência a uma publicação de Trump, na qual afirmava ter acordado com a cadeia de televisão Fox News a realização de um debate com Harris a 04 de setembro “com regras semelhantes” ao anterior frente a frente com o Presidente, Joe Biden. Perante esta resposta, o ex-Presidente acusou a rival na campanha para as presidenciais de “não ter capacidade mental para fazer um verdadeiro debate” por ter “medo de o fazer porque não há forma de justificar” a posição sobre questões como a migração, a corrupção ou a inflação no país. “Vê-la-ei a 04 de setembro ou não a verei de todo”, avisou Trump numa publicação na rede social do magnata, Truth Social, na qual descreveu a democrata como “a pior vice-Presidente da história” do país. Biden anunciou, a 22 de julho, a renúncia à reeleição, pondo fim a semanas de pressões e dúvidas sobre a capacidade para derrotar Trump, na sequência do desempenho errático no debate televisivo entre os dois políticos. Kamala Harris apresentou-se então como candidata do Partido Democrata, numa reviravolta na campanha eleitoral que virou algumas das sondagens a favor da vice-Presidente, bem como as estimativas de voto em alguns dos estados fundamentais para chegar à Casa Branca.