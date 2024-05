O Estado-Maior do Exército ucraniano afirmou em comunicado publicado na rede social Facebook que “as perdas totais do inimigo em combate” ascendem “atualmente a 498.940” militares, incluindo 1.240 vítimas dos confrontos registados no último dia na cidade de Kharkiv.

O exército adiantou ainda que, desde o início da invasão da Rússia, em fevereiro de 2022, foram destruídos 7.635 tanques de guerra, 12.902 sistemas de artilharia, 813 sistemas antiaéreos, 356 aviões, 326 helicópteros, 10.401 ‘drones’, 27 barcos e um submarino, além de outras armas e equipamentos militares do exército russo.

O portal independente russo Mediazona estima o número total de soldados russos mortos em combate em 52.789, embora destaque, na sua página de internet, que o número mais provável de mortes ronda os 85.000, número muito superior ao fornecido por Moscovo, que não tem atualiza os seus balanços há meses.

A Rússia lançou, em 24 de fevereiro de 2022, uma ofensiva militar na Ucrânia que, além de vários milhares de mortos, causou a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.