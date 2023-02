“A situação perto de Soledar é complicada: a aldeia de Paraskoviivka está a enfrentar bombardeamentos e ataques pesados”, informou a Presidência no seu relatório diário.

Soledar, uma localidade da disputada região do Donbass tomada pelos russos em janeiro, está localizada a norte de Bakhmut, tendo sido palco de batalhas que provocaram pesadas perdas para ambos os lados.

No domingo, o grupo mercenário russo Wagner reivindicou a captura de Paraskoviivka, nas imediações da de Krasna Gora.

No seu relatório diário, o Estado-Maior ucraniano disse que as tropas russas bombardearam 16 localidades perto de Bakhmut durante o dia de domingo, com recurso a tanques, morteiros e artilharia.

Um oficial da ocupação russa no leste da Ucrânia, o líder separatista Denis Pushilin, tinha dito na sexta-feira que as tropas de Moscovo têm neste momento sob o seu controlo três das quatro rotas de abastecimento da Ucrânia para Bakhmut.

A Presidência ucraniana também relatou uma situação “tensa” perto de Vugledar, mais a sul, onde as tropas russas continuam a realizar ataques.

“Os russos continuam a bombardear constantemente as comunidades vizinhas”, disse hoje a Presidência ucraniana.