A atividade vulcânica já tinha começado no início do mês.

O Kilauea tem erupções contínuas desde 1983, tendo registado a sua explosão mais recente em dezembro de 2024.

Este é um dos seis vulcões ativos do arquipélago do Havai, entre os quais também estão o Mauna Loa, o maior vulcão do mundo.

O Kilauea é menor que o Mauna Loa, mas é muito mais ativo, e assombra com frequência os turistas que fazem sobrevoos de helicóptero para contemplar estes espetáculos de lava na Ilha Grande do Havaí.