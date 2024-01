O líder norte-coreano Kim Jong-Un ordenou a aceleração dos preparativos militares face a uma guerra que pode "explodir a qualquer momento, devido aos movimentos dos nosso inimigos para nos invadir", afirmou no comité do Partido dos Trabalhadores da Coreia.

O líder norte-coreano voltou a ameaçar a Coreia do Sul com um ataque nuclear e continua a criticar os Estados Unidos da América (EUA) perante a reunião de cindo dias do comité. Foi nessa reunião que Un anunciou o lançamento de mais satélites espiões em 2024 e o desenvolvimento das capacidades para uma guerra eletrónica, ordenando a construção de mais drones.

Coreia do Sul, Japão e EUA intensificaram também a sua cooperação em termos de matérias de defesa, perante as crescentes ameaças nucleares e de mísseis por parte de Pyongyang. No início de dezembro, um submarino americano de propulsão nuclear chegou ao porto sul-coreano de Busan, e Washington já enviou bombardeiros de longo alcance para executar manobras com Seul e em Tóquio.