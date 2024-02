"É uma imensa vergonha para (...) Estados Unidos. Se o presidente deste país utiliza este vocabulário, inevitavelmente é vergonhoso", declarou Dmitri Peskov num vídeo divulgado por um jornalista da televisão pública russa.

"Estas declarações mal-educadas não podem ferir o líder de outro Estado, muito menos o Presidente Putin", disse. "Está claro que o sr. Biden, por interesses políticos internos, está a demonstrar um comportamento ao estilo cowboy de Hollywood", acrescentou Peskov.

As declarações de Biden aconteceram esta quarta-feira, durante um encontro com doadores do Partido Democrata em San Francisco, na Califórnia.

"Temos um filho da p*** louco como esse Putin, e outros, e temos sempre de nos preocupar com o conflito nuclear, mas a ameaça existencial para a humanidade é o clima", disse Biden num breve discurso no evento em San Francisco, que contou com a presença de um pequeno grupo de jornalistas.

Em inglês, Biden usou as três letras "SOB", abreviação de "son of a bitch", insulto que pode ser traduzido para o português como "filho da p***".