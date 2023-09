O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi quem comentou a chegada dos tanques Abrams, vindos dos Estados Unidos, salientando que os militares russos estão "constantemente" a adaptarem-se a novas armas, referindo que estas vão "arder" na Ucrânia.

"Os tanques Abrams americanos são armas sérias, mas vão arder da mesma forma que os outros. Não existem armas capazes de alterar o equilíbrio de poder na zona de operação militar especial”, disse.

Refira-se que os primeiros tanques americanos Abrams chegaram à Ucrânia nesta segunda-feira, como anunciou Volodymyr Zelensky, que se mostrou satisfeito com esta "boa notícia", num momento em que o seu exército tenta aproveitar as últimas semanas de bom tempo antes da chegada do frio.