"Este tipo de informação nem sempre é verdade", disse o porta-voz da presidência Dmitri Peskov, sem negar as acusações. "O Irão é um parceiro importante", acrescentou, insistindo que os dois países mantém uma cooperação “em todas as áreas possíveis, mesmo as mais sensíveis”.

A União Europeia estimou nesta segunda-feira que os seus membros têm "informações confiáveis" sobre a entrega de mísseis balísticos do Irão à Rússia, e alertou que novas sanções serão impostas a Teerão caso as hipóteses se confirmem.

Segundo o Wall Street Journal, os Estados Unidos alertaram os seus aliados europeus para a entrega efetiva de mísseis iranianos de curto alcance à Rússia, quando Moscovo multiplicou os seus ataques contra cidades e infraestruturas ucranianas.

Os Estados Unidos e os aliados europeus da Ucrânia advertiram em diversas ocasiões que estas entregas teriam graves consequências para o Irão, que já enfrenta várias sanções ocidentais.