“Kung Hei Fat Choi “é uma expressão tradicional cantonesa usada durante o Ano Novo Chinês que representa um voto de prosperidade. É comum especialmente em Hong Kong e Macau, onde o cantonês é amplamente falado. Em mandarim, o equivalente seria "Gōng Xǐ Fā Cái".

A expressão dos votos de boa sorte e prosperidade é acompanhada de algumas tradições que fazem parte da cultura popular. A forma como são praticadas pode variar consoante a região, a cultura local e até mesmo a modernização que foi tendo lugar ao longo do tempo, mas alguns rituais são amplamente seguidos.

Decorações vermelhas e simbolismo do Ano Novo

Os chineses decoram as casas e ruas com lanternas vermelhas, faixas auspiciosas e caracteres como " 福" (Fú, que significa sorte) .

. Os centros comerciais, estações de comboio e espaços públicos ficam também repletos de decoração temática.

Entrega de envelopes vermelhos (Hóngbāo, 红包)

A entrega de envelopes vermelhos com dinheiro são uma tradição.São dados pelos mais velhos aos mais jovens, especialmente a crianças e solteiros.

No ambiente de trabalho, os chefes também costumam dar hóngbāo aos empregados como um gesto de boa sorte.

Atualmente, muitos chineses enviam hóngbāo digitalmente pelo WeChat, o que modernizou a tradição.

Comer alimentos da sorte

Os alimentos simbólicos são essenciais.

O peixe é obrigatório (mas não deve ser comido todo para garantir "excesso" de sorte).

Os dumplings são mais populares no norte da China, enquanto no sul preferem bolinhos de arroz.

Tangerinas e laranjas são frequentemente oferecidas como símbolo de prosperidade.

Jantar de Reunião Familiar

Milhões de chineses viajam longas distâncias para regressar às suas cidades natais, o que cria a maior migração humana regular do mundo.

As famílias reúnem-se para um jantar e é comum assistirem à Gala do Festival da Primavera na CCTV, um programa de TV icónico.

Fogo de Artifício



Em algumas cidades lança-se fogo de artifício à meia-noite para afastar os maus espíritos.

No entanto, em grandes cidades como Pequim e Xangai, os fogos foram proibidos devido à poluição e são substituídos por espetáculos de drones ou luzes LED.

Limpeza da casa antes do Ano Novo

A limpeza acontece antes do Ano Novo para afastar a má sorte.

No entanto, ninguém faz limpezas no primeiro dia do Ano Novo para não "varrer" a fortuna.

Outras tradições, como cortar o cabelo antes do Ano Novo, vestir roupa vermelha – especialmente para aqueles cujo signo do zodíaco chinês coincide com o animal do novo ano - e evitar conversas sobre temas negativos bem como o número quatro no primeiro dia do ano são também comuns, ainda que sejam vistas como mais ocidentalizadas.